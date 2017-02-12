開學日 雲林許厝分校學童先回本校上課
明日是國中小開學日，爭議多時的雲林縣麥寮許厝分校學童到底會到哪裡上課？分校五育績優獎助基金會主委許弘霖說，會讓孩子暫時到橋頭本校上課，但家長會在分校表達讓孩子盡早回分校的訴求等。該基金會顧問許芳餘也表示，目前以學童受教不被影響為主，所以先回本校上課。
許厝家長原本要藉總統蔡英文、行政院長林全等來為台灣燈會開燈機會，表達讓孩子回分校的訴求，經雲林縣府教育處長梁恩嘉積極溝通勸說，大家都有雲林28年來首次舉辦全國燈會的意義及重要共識，取消激烈陳情，也達成暫時讓孩子至本校上課的共識。
梁恩嘉說，由於環境品質及學童健康風險尚未排除釐清，雲林縣府已建請行政院各相關部會持續監控空氣品質，並追蹤學童健康。至於是否回本校，今年5、6月會再和家長溝通，因橋頭本校有部分校舍老舊得重建，屆時學童的安置地點，得進一步討論。
(中時)
關鍵字：雲林許厝分校
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