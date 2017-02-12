MLB》老闆顧人怨 馬林魚轉售球迷樂翻

羅瑞亞傳要轉手馬林魚，不少球迷感到相當開心。(美聯社資料照)

台灣好手陳偉殷效力的馬林魚，據傳將以16億美金轉手給川普的親家庫許納(Joshua Kushner)，儘管消息還未證實，但這可讓馬林魚球迷樂歪了！然而，馬林魚總裁山姆生對此卻沒有多做回應，僅表示，「時間會說明一切。」

執意蓋馬林魚新球場結果負債、又愛壓低團隊薪資，種種原因惹得球迷怨聲四起，岡薩雷茲說，「他(勞瑞亞)從沒有為球隊做任何有幫助的事。每次我們有好選手，他就把他們賣了。我們看起來像是農場球隊，而不是大聯盟球隊。」不只岡薩雷茲，不少球迷聽到球隊老闆可能換人，也都感到相當開心。

外界傳聞球隊將賣，山姆生(David Samson)沒有證實，表示這幾年球隊轉賣的傳言不斷，這一個月內也確實有不少報價，但他們都沒有同意；至於這次傳言，是否有別於先前？他僅說「時間說明一切。」他將向大聯盟主席曼佛雷德(Rod Manfred)報告出售一事。

「他(羅瑞亞)熱愛這裡，」山姆生表示，羅瑞亞依然堅信馬林魚能打進季後賽，甚至贏得世界大賽；同時，山姆生也向球迷喊話，希望他們多關注場上的選手，不要在意誰擁有這支球隊。

(中時電子報)