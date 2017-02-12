西濱廢棄輪胎起火 無人員傷亡

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新竹市西濱路三段附近，12日中午傳出火警，火勢夾帶大量黑煙不斷竄出，消防局獲報派出20車組、43名人員前往，拉起水線進行灌救，幸無人員受困、傷亡。（郭芝函翻攝）

新竹市西濱路三段附近，12日中午傳出火警，火勢夾帶大量黑煙不斷竄出，遠處即可看到明顯火光與濃煙，消防局獲報派出20車組、43名人員前往，拉起水線進行灌救，幸無人員受困、傷亡，1個多小時後火勢熄滅，燃燒面積約150平方公尺。

消防局12日中午12時4分，接獲民眾通報，指西濱路三段附近，冒出大量濃煙，趕緊派出朝山、香山、竹光出組出勤，發現現場為廢棄輪胎燃燒，人員立刻四面不佈起水線防護，使用泡沫滅火，並以移動式幫浦抽取天然水源灌救，由於具延燒狀況，又再加派南寮、三民車組支援。

經人員灌救，所幸12時31分時火勢控制，下午1時42分熄滅，消防局說，現場為廢棄物輪胎燃燒，燃燒面積約150平方公尺，無民眾傷亡，詳細起火原因待火災調查科釐清。

(中時)