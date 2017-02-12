禽流感疫情擴大 疾管署追接觸者健康

禽流感疫情擴大，農委會昨天又在一批運往宜蘭的鴨隻身上檢出H5N6和H5N2禽流感病毒，對此，疾病管制署副署長羅一鈞說，衛生單位同步追蹤接觸者的健康，包含花蓮、宜蘭等地的衛生局，都須針對養禽場、屠宰場人員列冊追蹤，預計下午會公布追蹤者人數。

日前花蓮縣玉里發現幼鵝屍體上有H5N6禽流感病毒，衛生單位監測245名人員健康，目前都沒有疑似的健康狀況，原定追蹤到今日，明天起解除列管。不過現在又傳出新的疫情，就會有新的列管名單，一樣須追蹤10天。

至於在廣東染H7N9的台商，目前仍在加護病房中治療，病況仍然嚴重，已使用葉克膜。

(中時)