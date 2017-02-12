以大自然為師，磐鈺雲華為張亦足水墨畫開展

磐鈺建設總經理沈瑞興（左）特別在「磐鈺雲華」提供場地展出藝術家張亦足大山大水的精彩作品。（盧金足攝）

藝術家張亦足（左二）為「磐鈺雲華」創作「一鳴雞（吉）祥」的畫作。（盧金足攝）

藝術家張亦足在「磐鈺雲華」開畫展，吸引很多粉絲。（盧金足攝）

磐鈺建設總經理沈瑞興（左起）致贈新加坡WOHA團隊作品集給藝術家張亦足。（盧金足攝）

金雞年，來享受一場詩情「畫」意的藝術之旅！磐鈺建設位在台中市公益路的「雲華」接待中心，元宵節起展出新一檔畫展「水印山林－張亦足水墨展」，很多藝術家張亦足的粉絲及磐鈺建設客戶都來親炙張亦足的風采，磐鈺綠色建築空間，融入張亦足的山水畫境界，以大自然為師的契合特色，傳遞友善土地與人的理念。

張亦足說，父親教漢學，她在耳濡目染之下，也對毛筆情有獨鍾，畫畫之前寫書法暖身，不只修身養性，一山一水的風景更入味，喜歡戶外寫生，以大地為師，她住南屯，南屯近幾年大規模重畫，很多土地重畫前的景觀不復見，卻留在她的畫布裡，南屯白鷺鷥成群，綠浪滔天的田野風情，觸動她很多創作靈感。

「創作離不開大自然！」張亦足表示，自然中春夏秋冬的四季變化，不管榮枯、疏密、開花結果都能入畫，近幾年來她投入旅行創作，旅途中的景象和人物先作速寫，回來後著墨繪畫，「畫畫就像修行」，要時間醞釀沈澱。

張亦足強調，創作無法一蹴即成，必須一步一腳印，才能畫出踏實的水準，她舉「磐鈺」的「磐」是穩固之基，「鈺」是從山裡的泥土蹦出一塊玉，所以特別以「磐鈺」為發想創作，畫中的一抹綠意，代表春天來了，而山頂站著一隻精神抖擻的雞，呼應今年是金雞年，獻上「一鳴雞（吉）祥」的祝福。

磐鈺建設總經理沈瑞興表示，張亦足老師的畫作，遠看像版畫，近看是一幅水墨山水畫，和公益路的建案「磐鈺雲華」一樣，將山水融入建築物和生活環境中，感受自然風情。

「磐鈺雲華」曾榮獲有台灣建築界奧斯卡獎之稱的「2016國家卓越建設獎」，拿下「最佳規畫設計類商用建築類卓越獎」大獎，獲獎的核心價值即是「傳遞真善美的力量與土地的價值，整體呈現建築美學的最高意境」。

新加坡WOHA團隊在台灣打造100％綠色建築「磐鈺雲華」，和張亦足藝術精神，從大自然出發不謀而合，WOHA在國際建築業界擅長規畫建築、人互動自然的空中綠色花園聞名，也讓這棟立體綠化建築，成為節能減碳的環保指標。

張亦足曾榮獲第一屆國際奧林匹亞藝術競賽佳作獎、全國美展等大獎，出版過「筆情墨痕」、「古意.今情－中國繪畫創作研究」、「一月印 一切水」等畫冊，作品在澳洲博物館及北京、山東等地展出，是台中市在地女畫家，自國中起就開始習畫，勇於創新，嘗試以日本金潛紙創作，筆法充滿後現代風格，不僅為傳統水墨也為自己開出一條新的路來。

「這幾年用雙腳遊遍大陸各地，大開眼界，也打開創作的另一扇窗！」張亦足特別導覽她遊歷川藏高原的精彩過程，回到自己生長的土地，思路不同，畫筆下境界也大不同。

「水印山林－張亦足水墨展」會場展出「山光」、「 彩雲的家」、「 空山心語」、「橘黃橙綠時」等畫作，以她生長的家鄉為題，畫出心中不完美的完美大地，「萬壑清流」、「 林泉攬勝」、「 嶺秀興雲」展現創作者與自然合而為一形而上的境界，賞畫的民眾和知音陶醉畫作，流連忘返。

(中時)