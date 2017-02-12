WHA邀請函收不到？衛福部：全力準備爭取

世界衛生大會（WHA）預計5月登場，去年適逢我國政黨輪替，邀請函也是史上最晚收到，幾經波折前部長林奏延才前往參加，有醫界人士指出，今年恐收不到邀請函，對此，衛福部說，我方過去都以「觀察員」身分出席，目前也積極準備今年大會提出的討論題目，新部長陳時中是否前往，將與外交部全力爭取。

衛福部技監、國合組主任許明暉說，傳染病防治向來是WHA討論重點，相關討論題目，我們也都積極準備，至於邀請函，將與外交部盡力爭取。

(中時)