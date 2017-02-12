機車對撞4人彈飛 1死1命危

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路口監視器畫面顯示，2車對撞前，張姓騎士的機車突然偏左行駛至對向車道。（譚宇哲翻攝）

2車撞擊力道強烈，不僅車體破碎一地，4人也當場彈飛。（譚宇哲翻攝）

今天上午10時許，新北市三重區發生2台機車對撞事故，42歲張姓男子騎乘機車行經仁美街往慈愛街方向時，突然左偏行駛至對向車道，53歲王姓騎士閃避不及迎面撞上，雙方人車雙雙彈飛，造成王男頭部重創送醫不治，張男命危急救中，2名後座乘客則分別受到輕傷，警方正進一步釐清事發原因。

警方調查，經抽血檢測2名騎士均無酒駕，張男違規逆向原因，仍待進一步釐清，至於張男讓8歲女兒站立於前機車踏板上，將依違反道路交通管理處罰條例開罰。

(中時)