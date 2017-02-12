吃醋釀殺機？男子疑勒斃女友

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30歲蘇姓男子今凌晨5時許，疑因20歲蔡姓女友與其他男友有曖昧對話，雙方在新北市中和區租屋處發生爭吵，蘇男一怒之下持掃把毆打、強勒蘇女脖子，2小時後，蘇男突然發現蘇女沒有呼吸心跳，自行報警求救，蘇女送醫後宣告不治。

警方初步調查，蘇男不滿蔡女在酒店上班，每天渾身酒味返家又時常與男客聊天，雙方因此發生爭吵。蘇女脖子有明顯勒痕，身上多處輕微擦傷。蘇男被帶回派出所進一步偵訊，將朝傷害致死偵辦。

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(中時)