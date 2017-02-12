「億」起舞動 移工舞蹈快閃反剝削

多個移工團體發起舞蹈快閃行動。（陳宜加攝）

反對性別暴力與勞動剝削。（陳宜加攝）

多個移工團體發起舞蹈快閃行動，反對性別暴力與勞動剝削。（陳宜加攝）

「億」起舞動！多個移工團體連續第4年響應國際「十億人起義（One Billion Rising, OBR）」運動。(陳宜加攝)

「億」起舞動！多個移工團體連續第4年響應國際「十億人起義（One Billion Rising, OBR）」運動，今於移工密集的金萬萬名店城、台北車站發起舞蹈快閃行動，為台灣目前約有25萬名女性或家務移工發聲，反對性別暴力與勞動剝削。

桃園群眾服務協會表示，全球超過60億人口中，女性至少占一半，且根據統計有3分之1以上曾遭遇性暴力，相當於10億人。國外知名女權鬥士Eve Ensler於2012年發起「OBR」運動，以舞蹈號召受害者舞動身體，不再因厭惡身體而懲罰自己，並重拾生命熱情，至今已有超過200國家響應。

他指出，台灣除了勵馨基金會於2013參與，2014年起由移工國際（Migrante International）台灣分會、印尼工人團結聯盟（Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia）也響應舉辦台灣首場以移工為主體的OBR運動，年年持續均未缺席。

「終結性暴力與勞動剝削！」主辦單位指出，今年共有6項訴求，首先保障移工基本權益，不再被仲介或雇主剝削、禁止仲介浮濫收費、調漲外籍看護月薪至1萬9000元並每周至少休假1天；另外，也應保障女性移工在台基本人權，不受侵害或虐待、要求政府以實際行動保障並終結人口販運與歧視。

「起來！團結！抵抗！」主辦單位號召上百名移工與響應人士，下午於金萬萬名店城、台北車站大廳等2處移工最密集地點，透過舞動宣示對抗剝削的決心，場面壯觀，盼還原最自在的模樣、重拾修復自我的力量，尋找希望。

(中時)