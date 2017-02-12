降雨不如預期 石門水庫水位探低
石門水庫集水區降雨不如預期，截至今天下1時，水庫水位234.88公尺、蓄水率62.33％，北區水資源局17日將召開北部地區供水管控協調會，恐會加強總量管制。
北水局指出，石門水庫集水區從去年12月開始到今年1月的降雨量偏低，累積雨量只有歷年平均值的2成到3成5，由於未來降雨量也不樂觀，水情吃緊。
至今天下午1時水庫水位234.88公尺、蓄水率62.33％，北區水資源局17日召開北部地區供水管控協調會，討論將會加強總量管制。
北水局表示，石門水庫採取總量管制，每日供應民生及公共給水124萬噸，並由「北水南調」由台北市自來水事業處支援板新地區供水，3日起由每日30萬噸提高到每日60萬噸，17日的協調會將以65萬噸為目標，紓解石門水庫供水壓力。1060212
(中央社)
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