檳榔攤淪毒窟 同窗所長聯手揪毒蟲

蔡嫌所駕駛的白色轎車停在檳榔攤旁，警方搜索車內發現大量毒品。（王文吉翻攝）

警方在蔡嫌座車內發現未分裝的K他命毒品。（王文吉翻攝）

警方搜索疑似「掛羊頭賣狗肉」的檳榔攤，起出數種包裝樣式的毒品咖啡包。（王文吉翻攝）

警方搜索疑似「掛羊頭賣狗肉」的檳榔攤，起出數種包裝樣式的毒品咖啡包。（王文吉翻攝）

掛羊頭賣狗肉，檳榔攤飄毒味！清水分局光華所長吳晨暄日前臨檢發現，沙鹿區中山路一家榔檳攤，飄散拉Ｋ的塑膠臭味，經埋伏1個多月，本月10日深夜，會同警大同窗、清泉派出所所長黃信忠等到場搜索，當場查獲蔡男、童男等12人涉嫌吸毒，搜出523公克毒品，檳榔攤陳姓老闆供稱，僅提供場地供朋友聚會，並不知有吸食毒品行為。

光華派出所所長吳晨暄表示，日前他到沙鹿區中山路一家檳榔攤臨檢，查覺常有青少年聚集，且後方飄出塑膠臭味，懷疑檳榔攤不單純，經埋伏蒐證1個多月，本月10日晚上11點，會同清泉派出所所長黃信忠、清水派出所副所長楊志宏持票前往查緝，查獲24歲童嫌、21歲蔡嫌持有K他命及毒咖啡達523公克，另將現場10名嫌疑人帶回驗尿。

警方懷疑該檳榔攤假借販售檳榔、菸酒名義，私下提供毒品給青少年吸食，因現場查獲毒品數量不少，將朝有無販賣方向擴大偵辦，而陳姓業者則否認吸毒及販毒，僅避重就輕坦承提供場地供友人聚會。

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(中時)