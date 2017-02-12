美國：研判北韓發射中程飛彈

我要評比

美國五角大廈今天表示，美軍追蹤北韓試射飛彈，研判是枚中程彈道飛彈。

路透社報導，五角大廈說：「美國戰略司令部系統在北美中部標準時區下午4時55分，偵測並追蹤我們評估為北韓所發射的飛彈。」「這枚中程彈道飛彈發射地靠近西北城市龜城。」

聲明說，「追蹤到飛彈飛過北韓上空，進入日本海」。聲明說飛彈未對北美構成威脅，但沒有說明這次試射是成功還是失敗。

法新社報導，韓聯社引述軍方官員報導，南韓也排除北韓發射的是長程飛彈，形容這個裝置是北韓短程蘆洞飛彈的升級版。

這名官員表示：「這次試射似乎也是北韓不斷改善其飛彈能力的一部分。」

北韓發射飛彈之前，川普向來訪的日本首相安倍晉三保證，華府將致力於日本這個美國亞洲關鍵盟友的安全。

日本內閣官房長官菅義偉告訴記者，「鑒於飛彈是緊接著日美峰會之後發射，這是對日本和此地區明顯的挑釁。」

上一周，美國國防部長馬提斯（James Mattis）也剛造訪南韓，期間曾警告平壤當局說，任何核子攻擊將遭遇「有效且壓倒性」的回應。

路透社報導，美國官員今天表示，川普團隊早已預料會在接任不久後遭遇北韓「挑釁」，也將考慮全方位選項來因應，但所有行動都將適度顯示美國決心，同時避免升高緊張局勢。

「這並不意外。北韓領導人喜歡在這種時候吸引注意力。」

這名匿名官員說，川普團隊也將進一步施壓中國大陸來遏制北韓。這反映川普過去觀點，即北京當局在這方面做得不夠多。1060212

(中央社)