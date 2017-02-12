陪主人運動 黃檸檬變身馬拉松吸睛選手

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9年前大黃狗「黃檸檬」因緣陪主人黃獻文一起運動，慢慢成為馬拉松競賽的常客，今天順利達成完成百場馬拉松的壯舉，成為高雄國際馬拉松賽的焦點，非常吸睛。

「黃檸檬太棒了，這支雞腿要送黃檸檬！」、「這個紅包要給黃檸檬加菜！」。高雄世運主場館的馬拉松終點，有數百個民眾簇擁著參賽者黃檸檬，有人獻上花頸圈為牠加冕，更多人為黃檸檬喝采並搶著和牠合照，用影像記錄這隻「勇腳狗」。

黃檸檬是隻約9歲大的大黃狗，當跑著一個個搶著和牠合照，為牠喝采，剛抵終點的牠氣喘噓噓張嘴好似為自己的壯舉表示高興，展現牠的神氣與英勇。

主人黃獻文喜愛跑馬，早有逾百場的記錄。他說，撿拾到流浪狗黃檸檬，悉心照料，發現牠是條聰敏的狗，活力十足，於是帶著黃檸檬一起路跑。

黃獻文說，剛開始黃檸檬的全馬要跑到4個多小時，慢慢速度變快、衝刺力十足。

為了讓黃檸檬於馬拉松競賽場上再創佳績，黃獻文為狗兒補充維他命、鈣片，也餵食牛肉、雞腿等上好食材，果然，黃檸檬於全馬生涯創下3小時59分的佳績。

年近9歲的黃檸檬體力大不如前，今天以約5個小時的成績為百場全馬劃下休止符。

黃獻文表示，將讓牠退隱，改跑半馬，未來要讓小黑狗「黑糖」接棒，希望黑糖不負殷望，挑戰黃檸檬締造百馬的記錄，讓國際馬拉松賽狗跑者的話題繼續延續下去。1060212

(中央社)