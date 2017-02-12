全球最受歡迎國際電台 央廣奪冠

無國界短波俱樂部(Club de Diexistas Sin Fronteras)舉行「2016全球最受歡迎國際廣播電台」活動，經14國聽友票選，在日本NHK、韓國KBS、美國VOA等各大競爭對手中，中央廣播電台脫穎而出奪得第一名。

央廣發布新聞指出，在「最受歡迎的西語男、女主持人」、「最受歡迎聽眾來信節目」及「最受歡迎大眾節目」等各項評比，央廣均名列前茅。

以西班牙語對中南美洲及西班牙廣播，已長達41年的央廣，歷年來採訪過多位中南美洲元首及政府官員，詳實報導雙邊關係，成為台灣與西語系國家及其僑民的重要橋樑。

央廣指出，曾獨家專訪巴拉圭足球守門員明星奇拉維特(Jose Luis Felix Chilavert Gonzalez)、國際棒球總會副會長安東尼奧(Antonio Castro de Soto，前古巴總統費德爾‧卡斯楚之子)、西語國家媒體交流團等。

央廣表示，目前以13種語言對全球廣播，聽友遍布世界各地，其中，西語聽友們會寫信或寄送當地紀念品到台灣，甚至DIY手工藝品送給主持人、定時填寄收聽報告，並積極參與央廣辦理的各項活動，表達對央廣的支持。還曾有熱情的西班牙聽友一家五口專程來台旅遊，為的就是到央廣與主持人相見歡，他們家中最小的女兒更因愛上台灣，自去年起申請在台師大中文系就讀。

無國界短波俱樂部去年9月1日起至12月15日辦理最受歡迎國際廣播電台及節目票選活動，共有阿根廷、巴西、哥倫比亞、古巴、智利、丹麥、美國、宏都拉斯、印度、義大利、墨西哥、祕魯、波蘭、委內瑞拉等14國聽友參與投票。該俱樂部由巴西聽眾Antonio Avelino於2013年3月成立，除每季出版世界短波期刊、每2年辦理一次會員大會外，每年還舉辦最受歡迎國際廣播電台及節目票選活動。1060212

(中央社)