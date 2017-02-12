母姊同框 最美港姐李嘉欣顏值竟輸給她

李嘉欣與老公、姊姊一同為媽媽慶生。（圖／取材自李嘉欣微博）

香港女星李嘉欣擁混血美豔外型，以港姐冠軍之姿進入演藝圈的她，被受封是「最美港姐」，而李嘉欣與富商許晉亨婚後育有一子「Jayden」，並不時分享一家三口的天倫樂，昨（11日）李嘉欣則曬出與家人同框照，媽媽和李嘉欣一樣擁高顏值，照片瞬間成為討論焦點。

李嘉欣昨在微博曬出夫妻倆與姊姊、媽媽合照，開心為母親慶生，並寫下：「特别的元宵！祝大家幸福快樂！媽媽生日快樂！」李嘉欣的媽媽氣色不錯，皮膚白皙緊緻，高顏值不輸李嘉欣，母女三人宛如姊妹，網友大讚李媽媽氣場強大，李嘉欣也按讚並回覆笑臉，以示認同。

(中時電子報)