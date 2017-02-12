林漢泉老師舉行水彩公益畫展

林漢泉老師12日在中埔鄉嘉檳文化館舉行有愛尚水．林漢泉水彩畫展公益活動，現場提供84幅畫作參展當日義賣作品所得捐助嘉義縣天主教安仁家園。

林漢泉現擔任嘉義市水彩班、地藏庵油畫班、嘉義縣文化局油畫班、國立中正大學美術社團等指導老師，20年教學的經驗裡，體會到人的生活裡更需要美學的教育與薰陶。風景畫一直是林老師喜歡的題材，那麼貼近生活，那麼接近心靈，環境的變化相當快，圖畫不只留下作品而已，是一種喜悅的使命感，從中更學到對自然的尊敬，如何對自己和平的相處。

鄉長李碧菁表示安仁家園是嘉義縣第一所兒少安置機構，收容照顧孤苦無依、家暴傷害之受虐、性侵兒童，提供生活單元照顧，及家庭模式的教養，是一個完善的機構，林老師除了藝術創作外還做公益活動，所得捐给各慈善機構，將藝術作品轉成愛的力量幫助更多的人，創造出無限能量的價值，善行可風。

本次義賣作品全部為8開規格1萬元價位，目前已經義賣出31幅，嘉義市協志工商董事長何明宗夫妻在現場認購5幅作品且茶會現場亦陸續有100多位善心人士捐款。林漢泉老師表示當初只提供10幅義賣沒想到活動結束後共義賣出46幅，讓他深深感受到大家的愛心社會處處充滿溫暖，希望能藉由此次活動拋磚引玉，集合大眾的愛心，讓這份愛無限的延伸。

(中時)