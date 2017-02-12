安倍回應北韓試射導彈：絕不接受

我要評比

安倍在佛羅里達新聞發佈會上的電視畫面。（圖/美聯社）

日本首相安倍晉三針對北韓稍早試射導彈的行動強烈回應，表示完全無法接受。

據《路透社》報導，北韓周日在東部海域試射彈道飛彈，南韓軍方表示這是自川普上任以來，第一次的試射。

安倍與川普峰會隔日，他們在佛羅里達州當地時間11日晚間召開臨時記者會，川普也宣稱美國承諾日本安全無虞。

《法新社》報導，川普明確的說，美國將100%支持日本，在北韓試射飛彈後。

在新聞發佈會上，川普說，我希望每一個人都能完全知道美國百分之百支持盟友日本。

(中時電子報)