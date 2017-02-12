一頭金髮露餡 警逮超級賽亞人竊賊
民風淳樸的花蓮縣新城鄉，近日連續發生3件機車失竊案，警方循線調閱監視器，發現頂著一頭金橘髮色的柳姓竊賊，有如動漫《七龍珠》中變身「超級賽亞人」的孫悟空，警方昨晚在秀林村發現這名「孫悟空」造型的柳男，訊後依竊盜罪將他函送法辦。
新城警方表示，陸續接獲民眾報案後，立即針對機車失竊時間、地點，耗費數天時間專心監看周邊監視器，發現2名年輕人經常出現在兩案失竊附近，涉有重嫌。其中1名男子頂著一頭染髮，在監視器黑白畫面中呈現淺色的髮色，令人側目的特徵成為警方破案的關鍵。
昨日晚間10時，警方在秀林村民有社區巡邏時，看見1名頂著金橘色怒髮的年輕人，左耳還穿著1支降魔杵耳環，標新立異的外表與監視畫面相似度百分百，員警彭宏璋並認出該名柳姓青年多年前曾在學校犯下竊案，沒想到再度狹路相逢。
員警上前出示錄下的犯嫌影像，柳嫌見罪證確鑿，又是以前抓過他的警察，於是痛快坦承該3件竊案都由他與溫姓表弟一起犯下；柳嫌供稱，每次要從社區走到新城村買東西，「覺得腳酸」所以順手偷走停在村內未上鎖的機車，騎完後就隨手丟棄。
警方隨柳男前往丟棄贓車的地點取回車輛，訊後依竊盜罪嫌將柳男表兄弟函送法辦。新城派出所長簡仁助表示，柳嫌順手牽羊之舉，或許覺得好玩或是貪圖一時方便，卻造成村民的困擾，順利找回3輛失竊車輛，也讓村民安心不少。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。