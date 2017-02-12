一頭金髮露餡 警逮超級賽亞人竊賊

柳姓竊嫌髮型太過搶眼，成為破案關鍵。（許家寧翻攝）

柳男一頭金橘色怒髮，遭警方迅速鎖定。（許家寧翻攝）

警方過濾監視器，鎖定經常在失竊地點出沒的柳男（右）表兄弟。（許家寧翻攝）

民風淳樸的花蓮縣新城鄉，近日連續發生3件機車失竊案，警方循線調閱監視器，發現頂著一頭金橘髮色的柳姓竊賊，有如動漫《七龍珠》中變身「超級賽亞人」的孫悟空，警方昨晚在秀林村發現這名「孫悟空」造型的柳男，訊後依竊盜罪將他函送法辦。

新城警方表示，陸續接獲民眾報案後，立即針對機車失竊時間、地點，耗費數天時間專心監看周邊監視器，發現2名年輕人經常出現在兩案失竊附近，涉有重嫌。其中1名男子頂著一頭染髮，在監視器黑白畫面中呈現淺色的髮色，令人側目的特徵成為警方破案的關鍵。

昨日晚間10時，警方在秀林村民有社區巡邏時，看見1名頂著金橘色怒髮的年輕人，左耳還穿著1支降魔杵耳環，標新立異的外表與監視畫面相似度百分百，員警彭宏璋並認出該名柳姓青年多年前曾在學校犯下竊案，沒想到再度狹路相逢。

員警上前出示錄下的犯嫌影像，柳嫌見罪證確鑿，又是以前抓過他的警察，於是痛快坦承該3件竊案都由他與溫姓表弟一起犯下；柳嫌供稱，每次要從社區走到新城村買東西，「覺得腳酸」所以順手偷走停在村內未上鎖的機車，騎完後就隨手丟棄。

警方隨柳男前往丟棄贓車的地點取回車輛，訊後依竊盜罪嫌將柳男表兄弟函送法辦。新城派出所長簡仁助表示，柳嫌順手牽羊之舉，或許覺得好玩或是貪圖一時方便，卻造成村民的困擾，順利找回3輛失竊車輛，也讓村民安心不少。

(中時)