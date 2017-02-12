台中捷運首列車箱 遊行亮相

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台中捷運首列捷運車廂日前到港後，今12日首度在街頭遊行亮相，台中市長林佳龍（左四）及議員們出席，一起見證捷運工程的重大里程碑。（黃國峰攝）

民眾聞訊上街迎接，與台中市長林佳龍（中）及議員們一起合影。（黃國峰攝）

台中捷運首列捷運車廂日前到港後，今日首度在街頭遊行亮相。（黃國峰攝）

民眾聞訊上街，一睹新車廂風采。（黃國峰攝）

台中捷運首列捷運車廂日前到港後，今首度在街頭遊行亮相，台中市長林佳龍及議員們出席，一起見證捷運工程的重大里程碑。

遊行隊伍由大新國小出發一直到四維國小停靠，供民眾參觀拍照，民眾聞訊紛紛上街，一睹新車廂風采。

台中捷運綠線首批電聯車去年完成製造組裝，通過300多項嚴格測試，日前運抵台中港。

台中市長林佳龍指出，台中捷運將如期於三年後全線通車，明年展開試營運，成為交通運輸系統骨幹，串聯起整座城市，宣告台中捷運時代正式來臨。

今日遊行隊伍包括1節電聯車及2具轉向架，由警車進行前後及二側戒護作業，遊行車隊總長近百公尺，沿著中二路、向上路，一直到北屯路，最後再運到北屯廠。為讓民眾近身目睹電聯車風采，中間駐留於大新國小與四維國小，並盛大舉辦歡迎儀式。

(中時)