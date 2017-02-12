瑞士公投 擬簡化第三代移民歸化程序

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宣傳活動因反穆斯林言論和宗教偏見指控蒙上陰影之後，瑞士今天將公投決定是否簡化第三代移民歸化為公民的程序。

法新社報導，政府、多數議員和政黨都贊成讓移民第三代跳過繁雜程序，取得瑞士護照。

但這場瑞士直接民主制最近一次的公投，卻一直因為極右派民族主義的「瑞士人民黨」（Swiss People'sParty, SVP）而蒙上陰影。該黨在公投前的辯論期間，總是把焦點放在伊斯蘭和民族認同議題方面。

根據移民局研究，瑞士800萬人口中，目前不到2萬5000人符合第三代移民資格，也就是祖父母中至少有1人出生在瑞士或具有瑞士居民資格。

最近1次民調顯示，6成6瑞士人支持簡化第三代移民歸化程序，3成1反對，3%心意未決。1060212

(中央社)