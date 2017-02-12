因應新軍事戰略 漢光今年僅兵推無實兵

國防部擬在3月公布總統蔡英文就任後要求國防部提出的新軍事戰略。今年將首度以蔡總統的新軍事戰略進行漢光演習，事後檢討時間較長，因此將只有兵棋推演，明年才有實兵驗證。

蔡總統上任後多次公開表示，已經要求國防部在今年1月完成一套「確認方向、改變文化的軍事戰略」，將國軍的戰略指導原則從過去的「防衛固守、有效嚇阻」改為「建立有效嚇阻與防衛的能量」，其中並強調「多重嚇阻」的防衛能量。由於戰略構想改變，今年漢光33號演習將僅進行兵棋推演，到明年再進行實兵驗證。

國防部預定在3月公布新的軍事戰略。依據國防法，國防部必須每4年公布一次「4年期國防總檢討（QDR）」，成為未來「10年建軍構想」及「5年兵力整建計畫」策訂準則。

漢光演習是國軍年度最大的演習，驗證執行台海防衛作戰的能力，第一階段是電腦兵棋推演，第二階段是依據兵推結果進行的實兵驗證。由於今年的漢光電腦兵推將首度以蔡總統的新軍事戰略為指導原則，事後檢討時間較長，因此將改到107年再進行實兵驗證。

今年漢光演習的兵棋推演將在5月舉行，國軍部隊平日也有各類型演習，例如陸空聯合攻擊的「聯勇」、兩棲登陸的「聯興」、空降與反空降的「聯雲」等，今年這些「聯字號」操演中，也可部分驗證兵棋推演中所獲得的數據，等到三軍各級部隊都完成驗證後，明年再進行軍事戰略後的首度漢光實兵驗證。1060212

(中央社)