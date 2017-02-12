美股不會再上揚？ 經濟學教授警告：川普蜜月期將結束
從去年11月美國大選結果出爐，川普爆冷門當上總統後，美股即不斷奔馳，近來道瓊更衝破2萬點大關，改寫史上最高紀錄。不過，曾準確預測2008年金融海嘯而聞名的經濟學家魯里埃爾.魯比尼（Nouriel Roubini）則提出警告，表示股市升浪將告終，川普的蜜月期就要結束。
紐約大學經濟學教授魯比尼，近來發表一篇評論，指出美股上揚，企業和投資者現今皆歡欣鼓舞，但他認為真正負面的影響尚未出現；其稱川普的經濟政策事實上只利於富人，對於創造就業或提升藍領薪水則沒有幫助。像是川普的減稅計畫，近半收益最後只會流進頂層1%富人的口袋之中。
「美股將止步上揚，川普的蜜月期就要結束。」魯比尼進一步提出分析，他稱川普的財政刺激將導致長期利率上升，促使美元升值，長久來有損經濟。且川普想並用過度寬鬆財政政策和緊縮貨幣政策的想法，將使金融環境收緊，危及藍領工人收入和就業前景；屆時為維持支持他的這些工人，其若採取更極端的保護主義措施，只會制約經濟增長和企業利潤。
此外，魯比尼也提到，若川普走向極端保護主義，最終會迎來貿易戰；而這些過往的貿易夥伴為施行反制，勢必將對美國進口商品課以關稅。當各國陷入針鋒相對的情境時，全球經濟和市場只會被拖累。
最後，魯比尼表示，川普對於財政的刺激、減稅措施和鬆綁金融監管，短期內確實使經濟增長與推動股市；但正如川普就職後金融市場所呈現的來回搖擺，他自我矛盾、古怪個性和具破壞性的政策，將會為美國和全球經濟敲上一記喪鐘。
(中時電子報)
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