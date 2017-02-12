窮小子自勵習畫 程錫牙畫出台灣之美
再苦也要學畫！曾經是窮小子的程錫牙從小愛塗鴉，一路走來刻苦自勵學畫，終於受到藝壇肯定，最近更受台中市大墩文化中心邀請舉辦個展，展出「玉山奇觀」等64幅作品，讓民眾可從創作中一覽台灣美景。
拿起毛筆，接著在紅、橘色墨彩盤調色後，70歲的程錫牙在畫展開幕活動中揮毫創作，吸引許多民眾觀賞。他在致詞時特別感謝太太的全力支持，每次繪畫至忘食的時候，妻子都是全力支持，才能心無旁鶩創作。
其實，程錫牙出身草鞋墩清貧農家，從小喜愛塗鴉的他，在家人反對下仍堅持學畫，還曾經騎單車2小時到台中向畫家江逸子學習畫人物，經過不斷發奮圖強，終於獲得藝壇肯定，還榮獲「玉山美術獎」貢獻獎。
程錫牙11日起至3月1日在大墩文化中心舉辦「從心所欲」創作展，展出「玉山奇觀」、「台灣獼猴」與，「秀姑巒山夕照」等水墨創作共64幅作品，其中，「玉山奇觀」巨幅作品是耗費2個多月才完成，相當費時耗力；而踏入展場所見的「青龍」、「雲龍」瀑布2幅作品，則分別描繪杉林溪與八通關古道景致。
(中時)
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