嘉義縣議員陳保仁告別式 宋楚瑜祭拜

總統府資政宋楚瑜擔任縣議員陳保仁宮祭點主官（余信賢攝）

嘉義縣議員陳保仁在除夕當天下午因午睡時，一覺不起。在當天下午3點多送大林慈濟醫院急救20分鐘後，宣告不治。大林慈濟醫院聲明，陳保仁議員的死因是心肌梗塞，享年63歲。於12日當天早上在梅山鄉服務處設立靈堂舉行告別式，親民黨主席宋楚瑜也於昨日一早親自前往祭拜。

縣議員陳保仁靈堂就設立在服務處前的道路上，前來的政要分別有親民黨主席宋楚瑜、嘉義縣長張花冠、立委陳明文、議長張明達、前立委翁重鈞、前青輔會主委陳以真以及縣議會的同仁們。由親民黨主席、總統府資政宋楚瑜擔任公祭點主官，現場備極哀榮。

親民黨主席宋楚瑜與縣議員陳保仁的交情深厚，宋主席表示在早期省政府時期擔任省主席時代，與嘉義縣18鄉鎮的許多朋友深交，因此也認識了陳保仁，保仁兄在梅山地區對老人關懷，是一個很樂天派的，身體也很強壯，沒想到在除夕當天痛失了這位兄弟，因此在11日就連夜南下，在一大早起床參加保仁議員的告別式，表示對保仁兄的敬意與感謝。宋主席也表示台灣是一個講求情意的地方，地方的民意代表常為民請命關心地方事務，這是台灣政治可貴的地方。

此次宋楚瑜南下嘉義也到了阿里山參觀相關觀光產業，也受到很大的影響，希望新的政府能夠針對這些問題來解決提出新的方案，可以為老百姓的經濟生活做出更好的改善。

(中時)