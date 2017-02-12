蒙古留台校友籃球賽 以球會友

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駐蒙古代表處當地時間11日舉辦「蒙古留台校友籃球友誼賽」，以球會友，期促進台、蒙更密切友好關係。（駐蒙古代表處提供）中央社 106年2月12日

駐蒙古代表處當地時間11日舉辦「蒙古留台校友籃球友誼賽」，以球會友，期促進台、蒙更密切友好關係。

駐蒙古代表處與「蒙古留台校友會」在烏蘭巴托英國學校(British School of Ulaanbaatar)舉辦第一屆「蒙古留台校友籃球友誼賽」。

代表處說，這次球賽共有8隊參加，曾經留學台灣國立台中教育大學、中央大學、警察大學、東華大學、高雄大學、高雄第一科技大學，以及文化大學、銘傳大學、亞洲大學、中台科技大學及義守大學等校友組隊參賽。

駐蒙古代表黃國榮也參加了球賽，他於開幕典禮致詞時強調駐處致力推動各項工作，希望台、蒙雙邊關係更加緊密友好。1060212

(中央社)