遇上台南地震 雪巴人Rinji：很害怕
台南連2天地震，曾因尼泊爾大地震造成住家崩毀的雪巴人Rinji Sherpa，也親身體驗到台灣地震的威力，他說「真的很害怕」。
隱身在台南巷弄咖啡館學煮咖啡的Rinji，今年是第二次來台灣，為期1個月，昨天元宵凌晨遇上規模5.6的地震，當時Rinji不慌不忙地走出房門，似乎很淡定，但事後他向友人說，心裡還是很害怕。
不過，Rinji認為台灣的建築物很安全，不要隨便走到外面可能會比較好。
2015年尼泊爾大地震時，Rinji在尼泊爾的住家崩毀，當時台灣登山客還募款幫他重建家園。
台南今天中午發生規模4.3地震，讓很多人心驚肉跳，還有人嚇到逃命，更有人宣稱有聽到嗡嗡的地鳴聲。1060212
(中央社)
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