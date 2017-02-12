農漁會選舉在即 警政署長雲嘉督導查察
農漁會選舉將於19日舉行，警政署長陳國恩今天到雲嘉督導及慰勉辛勞員警，並宣示落實查察不法的決心與行動。
警政署長陳國恩上午先到雲林縣警察局北港分局，聽取下屆農漁會選舉查賄制暴工作會報，由於台灣燈會正在雲林舉行，北港是兩大燈區之一，他也慰勉員警工作辛勞。
陳國恩隨後轉往嘉義縣警察局，召集嘉義警方主持「106年農漁會改選查察賄選防制暴力及治安維護執行情形」專案會議，並至中埔警分局慰勞勤務。
對於過去農漁會選舉金錢暴力介入風聲時有所聞，陳國恩不諱言指出，這次嘉義少數地方也有耳聞，警方會配合檢調落實查察不法的決心與行動，以淨化選風，讓農會會員行使應有權利。
下屆農漁會農事小組長、會員代表選舉，將於2月19日舉行，並將於3月1日至4日召開會員代表大會，選舉理監事及出席上級農會代表，選舉日近，選情進入白熱化。
陳國恩呼籲農漁會選舉候選人及選民，共同與檢警調扮演「查賄制暴終結者」角色，監督選風，淨化選舉，以順利完成選務。1060212
(中央社)
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