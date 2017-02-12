《孤獨的美食家》畫家谷口治郎病逝 享壽69歲
據日本NHK電視台報導，知名的日本漫畫《孤獨的美食家》（孤独のグルメ）作者谷口治郎昨日病逝，享壽69歲。曾與夢枕獏合作、畫過《陰陽師》漫畫的谷口治郎先生，近年來因為《孤獨的美食家》被翻拍成電視劇而在日本與台灣等地爆紅，如今因病過世，實為漫畫界一大損失。
《孤獨的美食家》，原著是由久住昌之創作、谷口治郎繪畫的，從1994年開始在日本《月刊PANJA》連載，並在台灣由圓神出版社發行繁體中文版。2012年更被東京電視台選中，找來老牌知名男演員松重豐，飾演主角井之頭五郎，透過他的角度發覺所在地周邊的各類美食與餐廳。目前共播出22集。台灣由國興衛視引入播放，曾一度引發熱烈討論。
谷口治郎先生，1947年出生於鳥取縣，原先在京都纖維廠工作，1960年代離開京都，帶著漫畫的夢想來到東京打拼，從助理開始摸索，到最終於25歲那年以《嗄れた部屋》出道。谷口治郎的筆名是採用漢字與片假名連名的「谷口ジロー」，早期台灣的翻譯多使用「谷口次郎」為主。專供繪畫的谷口先生，曾獲得小學館漫畫獎、手塚治蟲文化獎漫畫大獎等數個日本漫畫界重要獎項，並也獲頒法國藝術文化騎士勳章的殊榮。
知名作品除了《孤獨的美食家》和《陰陽師》外，還有曾獲小學館獎項的《犬を飼う》、日本漫畫協會大獎的《少爺的時代》和被翻譯多國語言出版的《遙遠的小鎮》與《歩くひと》兩本漫畫。
(中時電子報)
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