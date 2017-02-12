今年公務員逛燈會特有感 「蓮花燈」看著你…
昨台灣燈會正式開幕，觀光局在「雲遊封神」主題展出「廉政藝術作品」：「看取蓮花凈 應知不染心」，以「出淤泥而不染的蓮花」象徵「清廉」之意涵，並以「手持廉旗的哪吒」，代表政府打擊貪污瀆職的決心。
觀光局說明，為強化反貪意識、鼓勵民眾參與反貪宣導活動，在燈區裡也設置「貪污Ending！幸福Say Hi！」廉政宣導攤位，燈會期間每天下午4時至晚上8時，就可以獲得「許願卡」及「喔熊手機擦拭布」1份。
觀光局表示，活動中會安排人氣「喔熊」人偶，到現場和大家見面，機會難得，一定要把握！另有「廉政彈珠台」遊戲，參加者便有機會獲得精美紀念品，限時限量。
觀光局提醒，燈區人潮多，可盡量搭乘大眾運輸工具或接駁車往返。
(中時)
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