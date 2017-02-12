日本人為何瘋來台？這3大原因是關鍵

日本人為何愛來台旅遊?旅居日本的網友揭曉3大原因（江慧珺攝）

台灣不少觀光景點，都能見到日本遊客的蹤影，一名網友在PTT八卦版問卦，指其實台灣並沒日本人非買不可的產品及非參觀不可的景點，要享受便宜優質假期，泰國比起台灣，是更優秀的選擇，為何日本人仍想來台旅遊？對此，旅居日本的網友kyotoing揭露台灣吸引日本遊客的3大關鍵。

一名網友在PTT八卦版問道，不少人說日本人來台旅遊是為享受便宜的假期，但依照現實狀況，事實並非如此。在台灣好好吃一頓台菜的金額，在日本也能享用到不錯的大餐，台灣並沒有日本人須專程飛來購買的產品，或非參觀不可的景點，「花比在國內旅遊更高的費用，看大正時期水準的城市建設，日本人是錢多嗎？」，並說若要便宜的假期，泰國是更好的選擇。

對此，旅居日本的網友kyotoing回文說，自己身邊不少熱愛赴台旅遊的日本友人，有的是渴望到台出差，有的甚至是想久待在台灣做生意。隨後kyotoing列出3大項台灣吸引日本人的獨有特色。

在kyotoing列出的項目中，第一項是「台灣美食很好吃」，日本人認為台灣美食尤具魅力，蔬菜、水果都好吃，且美食選擇種類繁多，連飲料選擇都五花八門；第二項是「台灣很輕鬆」，不管是服裝、態度、生活等層面，日本人認為台灣帶給他們輕鬆愜意的感覺，第三項則是「台灣人很友善」，日本人來台，普遍能感受台人對他們的善意。

文末，kyotoing說，雖然許多台灣人會存有「台灣有什麼好玩的？」疑惑，但那是因為不少人長期待在台灣這個地方，很難用另一種角度去欣賞，「我自己旅居在日本，回台灣時也覺得台灣好吃又好玩，至少台灣吃得到不輸日本的日本料理，但日本吃得到不輸台灣的台灣料理嗎」？

(中時電子報)