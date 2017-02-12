巴結川普？傳俄國將把史諾登遣返美國
前美國中情局職員史諾登（Edward Snowden）因於2013年6月向媒體洩漏美國政府的全球性電子監聽計畫「稜鏡計畫」，遭到美國通緝，震驚全球，目前居留在俄國。據外媒報導，傳俄國為了與美國新任總統川普打好關係，可能將史諾登遣返回美國。
川普2013年曾在推特上怒批史諾登是間諜，應該被處死。2015年更表示「史諾登是賣國賊，我一定會用嚴厲手段對付他，若我當上總統，普丁總統就會把他交給美國。」
據《NBC》報導，美國資深官員近日分析情報，研判俄國有可能將史諾登遣返回美國，當作送給美國的大禮，藉此巴結川普並幫助俄羅斯實現其外交政策。美國有位情報官員證實此事，並表示美國情報機構從川普就職典禮當天已經開始蒐集這些情報。
對此，史諾登在香港的代表律師提伯（Robert Tibbo）表示目前沒有證據和跡象顯示俄羅斯會將史諾登送走，更別說送回美國。
史諾登2013年6月在香港將美國國家安全局關於「稜鏡計畫」監聽項目的秘密文檔披露給英國《衛報》和美國《華盛頓郵報》遭到通緝。2013年6月23日，史諾登離開香港前往莫斯科，俄羅斯給予一年臨時難民身份。2014年8月7日，斯諾登獲得俄羅斯三年的居留許可證。
(中時電子報)
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