台鐵台東山里撞人事故 影響1210名旅客

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今天上午台鐵山里到台東間西正線發生行人闖入遭撞死事故，台鐵表示，該路段已於下午1時45分恢復雙線行車，共影響1210名旅客。

上午8時38分，台鐵306次自強號在行經山里到台東西正線時，撞及一名跨越路線的民眾，當場死亡。

台鐵表示，經鐵路警察蒐證完畢後，該路段已經於下午1時45分解除封鎖，恢復雙向行車，總計影響7列次，受影響旅客約1210人。1060212

(中央社)