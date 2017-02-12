陳菊追思泰皇九世蒲美蓬

泰皇九世蒲美蓬去年辭世，為感念他的付出奉獻，高雄市政府與泰國貿易經濟辦事處高雄勞工處12日聯合舉辦追思法會，市長陳菊（左）到場獻花鞠躬致意追悼。（市府提供）中央社記者陳朝福傳真 106年2月12日

泰皇九世蒲美蓬去年辭世，為感念他的付出奉獻，高雄市政府與泰國貿易經濟辦事處高雄勞工處12日聯合舉辦追思法會，市長陳菊到場獻花鞠躬致意追悼。（市府提供）中央社記者陳朝福傳真 106年2月12日

泰皇九世蒲美蓬去年辭世，為感念他的付出奉獻，高雄市政府與泰國貿易經濟辦事處高雄勞工處今天聯合舉辦追思法會，市長陳菊到場獻花鞠躬致意追悼。

陳菊推崇蒲美蓬是國家穩定的基石、人民的精神領袖，也肯定在台泰籍人士對高雄的貢獻。

陳菊表示，泰皇九世蒲美蓬於去年10月13日與世長辭，感懷他為國家的奮鬥和犧牲，眾人齊聚一堂感念追悼，也感謝他對台灣的友善。蒲美蓬自1946年登基，在位70年來備受泰國人民的愛戴和敬重，是維持泰國穩定的基石，地位在泰人心中無法取代，是永遠的精神領袖。

陳菊說，泰皇曾於1963年訪台，與台灣關係友好密切，對台泰關係有正面發展，目前高雄的泰籍新住民有900人、泰籍移工有2700人，他們對台灣和高雄的都市建設和社會發展貢獻良多，泰皇的辭世對他們來說悲痛不已，她向大家表達哀悼，也對泰皇致上無限的緬懷追思之意。 1060212

(中央社)