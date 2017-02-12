農漁會改選 警政署查賄制暴高風險13區
警政署為確保各級農會、漁會改選能在公平乾淨情形下舉行，加強選舉查賄制暴工作，並根據情報蒐集，分成三等級風險區偵辦，目前列賄選暴力案件高度風險地區有13區。
警政署配合各地台灣高等法院分院檢察署召開「106年農、漁會選舉查察分區座談會」，共同宣示打擊犯罪決心，其中將風險區分為三個等級，在發生賄選暴力案件高度風險地區列為紅燈、中度風險為黃燈、選情平穩者為綠燈，目前經評估列為紅燈風險共13區，黃燈45區。
全國警察機關接獲疑似賄選及暴力情資案，農會部分計28件，已報請各地方法院檢察署指揮者計15件；漁會部分計5件，已報請各地方法院檢察署指揮者計3件。
警政署今年訂定「打詐、防毒、掃黑、肅槍」等四大工作重點，針對淨化選前治安環境，啟動本次農、漁會選舉掃黑工作，並以「立即反應、即時壓制」、「事後深入追查、向上追究首謀」及「連坐檢肅成員，切斷金流源頭」方式，貫徹掃黑三打策略，針對「幫派分子」、「犯罪的幫派分子」、「囂張犯罪的幫派分子」強力檢肅偵辦，防制幫派介入選舉。
警政署長陳國恩今天也分別到嘉義縣、雲林縣等風險評估較高或選情較為激烈地區視察，瞭解查賄制暴工作進度，提示掌握重點對象加強蒐報、嚴守行政中立、防制幫派暴力介入選舉、全力防處不法等重要工作事項，並慰勉同仁執勤辛勞。
刑事警察局則對有具體情資地區做個案指導，統合中央與地方警察機關力量，派員共組專案小組，破除選舉案件「在地化」的阻礙，避免有心人士以不法手段介入，企圖影響選情。1060212
(中央社)
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