屏東重啟空中旅遊 賽嘉、大鵬灣許可對飛
前年大鵬灣一場輕航機墜機意外，導致屏東空域旅遊停擺2年，如今威翔航空進駐東港，同時向民航局申請通過東港至賽嘉的對飛航線，重新串起屏東陸海空3D旅遊契機，可望提升玩家飛行意願，打造國境之南的旅遊新亮點。
威航進駐大鵬灣，耗資近千萬元重新鋪設長400公尺、寬30公尺的起降跑道，並申請通過與賽嘉對飛的空域航線。飛行教練黃正男指出，台灣以往受限國防安全，低領空開放空域都僅限於幾公里範疇，加上許多開放空域沒有機場，使得自由飛行根本無法落實。
威航去年8月開始提出聲請，民航局規定需有即時監控，並提供航向、速度及座標等飛安能力，經過不斷測試確認，終於在2個月前核准通過，目前僅允許周末包括清晨、中午及落日前的3個時段能夠飛行，未來盼積極爭取五里亭，甚至澎湖、綠島等對飛航線，增加可看性。
今日對飛首航，屏東縣長潘孟安特地到場體驗，在空中繞了一圈後落地，他直呼「太刺激了」，從不同高度看這美麗海灣，包括翠綠山巒、湛藍海域，相信這不一樣的視野，能帶動相關旅遊業契機。
威航副總謝琦鈦表示，目前引進10台輕型運動飛機，機上裝設降落傘，整體安全無虞，待相關設施與服務中心建設完成後，近日將對外開放營運。可望結合周邊賽車、遊艇與飯店等休憩活動，打造海陸相連的飛行樂園，同時宣告屏東3D觀光產業鏈重新啟動。
(中時)
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