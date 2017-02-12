警政署長陳國恩赴中埔分局 慰問基層警

警政署長陳國恩(中)與中埔分局員警合影。（余信賢攝）

警政署長致贈Ｑ版署長公仔給中埔分局。（余信賢攝）

警政署陳署長國恩12日前往嘉義中埔警察分局慰問基層員警執勤辛勞，派出所同仁見署長到來，都覺得非常開心與感動。特別關懷基層員警的陳署長除慰勉中埔警察分局同仁執勤的辛勞之外，並提醒同仁處理案件時，務必將個人執勤安全擺為優先，希望同仁瞭解民眾需求及協助解決，做好為民服務工作，才能獲得民眾的支持與尊敬。

署長對於中埔警察分局近期的工作表現，如「偵破安非他命毒品販賣案」及「春節期間查獲嘉義縣首宗職業性大賭場」，均有具體良好績效，讓民眾能度過一個歡樂、平安的春節假期，表示肯定與嘉勉。

署長與中埔派出所同仁話家常，關心同仁們的家庭及生活狀況，要同仁注重身體健康，並給予加油打氣，表示警政署永遠是基層員警最大的後盾。最後署長將親筆簽名的『好警茶』Q版公仔送給分局及中埔派出所同仁並與同仁合影留念。

(中時)