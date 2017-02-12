搶看燈會 高鐵雲林站進出站人數破紀錄

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昨晚高鐵雲林站進出站人數破雲林站紀錄，高達3萬3689人。（許素惠攝）

台灣燈會昨晚開燈湧入近200人，擠爆現場，也癱瘓周遭交通，而高鐵雲林站進出站人數更是破紀錄，昨天進出站高達3萬3689人，再次證明燈會魅力無法擋。

高雄雲林站長劉和鎮指出，他們昨天下午2點就決定在6點實施人潮分流管制，以及加開北上及南下臨增列車，旅客在依照人潮管制動線非常有秩序的進站搭車或購買自由座購票，順利疏解人潮。

(中時)