台北渣打馬拉松 陳傑李毓芬體驗黑暗
2017台北渣打公益馬拉松今天在總統府前、大佳河濱公園兩地進行，渣打長期關心視障議題，藝人李毓芬、田徑好手陳傑也特別體驗黑暗，呼籲各界重視。
主辦單位指出，這次台北渣打公益馬拉松共有來自38個國家、近3萬名跑者參與，成為台灣最大的馬拉松賽事，今年還有200位視障跑者由陪跑員陪同參賽，並與渣打香港馬拉松同日舉行。
「今年台北、香港兩地同日起跑，總計超過10萬名選手。」渣打國際商業銀行總經理陳銘僑表示，希望為金雞年帶來活力。
而活動現場設置「黑暗體驗」區，李毓芬和陳傑感受生活於黑暗中，透過其他感官以及旁人的協助，完成捏麻糬、做天燈等任務。
「看不見，（一切都）好困難。」兩人異口同聲地表示，體驗視障朋友的生活後，期盼更多企業能提供友善的視障就業環境與機會。
陳傑除了響應公益活動也小試身手，完成最多視障跑者參與的3公里組，「看見賽道上陪跑員與視障跑者相互陪伴的身影，令人感動。」陳傑表示，跑步不只能帶來健康，還能透過陪跑繩，與他人分享快樂。1060212
(中央社)
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