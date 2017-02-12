嘉義農會選舉白熱化 陳國恩籲查賄防暴

基層農會選舉將於19日投票，選情進入白熱化，警政署長陳國恩（左）12日特地南下嘉義縣召開查察賄選防制暴力會議，以有效遏止不法介入，維護乾淨選風。（嘉義縣警察局提供）中央社記者黃國芳傳真 106年2月12日

基層農會選舉將於19日投票，選情進入白熱化，警政署長陳國恩今天特地南下嘉義縣召開查察賄選防制暴力會議，以有效遏止不法介入，維護乾淨選風。

各基層農會選舉將於19日舉行投（開）票，並於3月1日至4日於各鄉鎮市農會召開會員代表大會選舉理（監）事及出席上級農會代表，在區漁會部分也已完成各漁民代表及漁事小組長的登記，並進入資格審查階段，選情進入白熱化階段。

嘉義縣警察局指出，為避免因暴力介入農會選舉，造成會員產生恐懼，恐引起參與選舉及投票意願低落，因此，特別於今天召開農會選舉查賄制暴會議，希望遏止不良選舉風氣

陳國恩在嘉義縣農會選舉查賄制暴會議，就嘉義縣選情概況、查察賄選與防制暴力介入等可能遭遇問題提出分析、檢討。

陳國恩表示，嘉義縣警方除針對已蒐獲相關賄選及暴力情資，應嚴密查察偵辦外，並應加強聯繫各農、漁會選舉參選人，除維護人身安全，並即時了解是否有發現暴力或金錢介入情事。

陳國恩呼籲基層農、漁會選舉相關選民，一起與檢、調、警扮演「查賄、制暴終結者」角色，希望共同監督這次選舉，並踴躍檢舉賄選、制裁暴力，維護乾淨選風。1060212

(中央社)