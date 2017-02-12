馬拉松跑者 遭掉落的北市工務局馬達砸傷
台北市今早舉行馬拉松活動，有名陳姓跑者行經麥帥二橋時，被從天而降的馬達砸中，受傷送醫，北市工務局新工處坦承是其所有，將負起後續賠償責任。
陳姓跑者今天早上參加跑拉松路跑，掉落的馬達直接砸中頭部，他當場倒地，血流不止，被送往醫院治療，所幸沒有生命危險，北市工務局新工處派人到醫院探望傷者，並到案發現場瞭解情形。
北市新工處表示，馬達是固定在橋下鋼構維修平台上，重量約10多公斤，掉落時重力加速度，造成跑者受傷，頭部縫了好幾針；平台上馬達因年久失修，原本已請廠商檢視，預計2月底前就會全面汰換，沒想到就發生事情。
北市新工處指出，會負起後續傷者醫藥費等責任，並要求廠商盡快更新所有馬達設備，避免類似情形再次發生。1060212
(中央社)
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