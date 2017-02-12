還珠格格重現？趙薇蘇有朋探望林心如
藝人趙薇11日晚間在微博分享她與蘇有朋、林心如的聚會合影照，讓大陸網友驚呼「小燕子、紫薇、五阿哥同框！」蘇有朋、林心如隨即轉發這則微博，蘇有朋還打趣說「蘇黍叔的獻身」。
綜合中國大陸新浪微博等媒體報導，元宵節前夕，趙薇在微博貼出三人家居服合照，還發文說，「舉杯邀明月，相見歡喜，天長地久！」
林心如隨即轉發這則微博，並貼文說，「開心開心！幸福幸福！」蘇有朋也轉發了微博，貼文打趣說「蘇黍（叔）叔的獻（現）身」。
當年三人在瓊瑤電視劇「還珠格格」分別飾演小燕子、紫薇、五阿哥，因此三人的合影，讓不少網友勾起往日的美好回憶，紛紛留言「還珠，我們的青春歲月」、「你們三個，我的童年，我都長大了，願你們永遠年輕。」1060212
(中央社)
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