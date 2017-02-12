莎莎結冰湖挖洞抓魚 冷到爆粗口

藝人莎莎（圖）接棒主持節目「WTO姐妹會」，聽到來自韓國的新住民力推結冰湖上挖洞抓魚，她直呼有試過，但零下低溫讓她冷到罵髒話。（八大提供）中央社記者王靖怡傳真 106年2月12日

藝人莎莎接棒主持節目「WTO姐妹會」，聽到來自韓國的新住民力推結冰湖上挖洞抓魚，她說有試過，但零下低溫讓她冷到罵髒話。

莎莎接下八大綜合台「WTO姐妹會」主持棒，推出全新節目內容，新增每日一句外語教學，介紹各國有趣的風俗民情，由新住民組成的「WTO旅行團」也將走出攝影棚，造訪台灣各地。

13日晚間11時將播出首集，「WTO旅行團」前進宜蘭，親身感受好山好水的風景，挑戰手工製作蔥油餅、擠羊奶及餵小豬喝奶等多項任務。

新住民們在節目推薦各國旅遊景點，來自韓國的新住民Honey力推體驗在結冰湖上挖洞抓魚，話一說完立刻引起莎莎共鳴，直喊「有，我有試過，然後一出來就罵髒話，因為零下10幾度，實在是太冷了啦」。

延續過年出遊熱潮，新住民們熱情分享最喜歡的台灣景點，一聽到來自西班牙的朋友最愛雲霧飄渺、深具東方神祕感的杉林溪時，莎莎開玩笑問「你們5個人進去後，是不是只有4個人出來？」幽默主持風格，笑翻全場。1060212

(中央社)