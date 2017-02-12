丁小芹演藝事業一蹶不振？！利菁：小鐘害的
《麻辣天后傳》日前找來眾藝人上節目控訴對利菁的不滿，但她也不是省油的燈，反嗆砲火猛烈，更爆料丁小芹演藝事業會一蹶不振，都是小鐘害的，讓他聽聞後當場傻住。
在「天后我愛妳，可是我要控訴妳」主題中，小鐘先是搞笑嗆利菁憑甚麼出唱片，讓她馬上反駁：「我出唱片拿到排行榜冠軍啊」，後她竟爆料「丁小芹這輩子是小鐘哥害的」，讓小鐘嚇傻直呼：「我跟她不熟啊，怎麼會害到她。」
原來是當初小鐘在某節目票選「哪位女明星最該退出演藝圈」時，他故意把票投給丁小芹，利菁虧小鐘烏鴉嘴害「丁小芹從此一蹶不振」，他趕緊解釋：「那節目收視率超低，沒人再看，根本沒有影響啊！」
而另一位來賓班傑被利菁追問最喜歡前女友劉雨柔身上哪個部位？他表示「應該是腰！」最後還自行公開新戀情，坦言現在與一位泰國華僑小模熱戀中。本集內容將於13日播出。
(中時電子報)
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