曾抱怨不必多次動工 柯P今再為萬大線舉行動土

台北市長柯文哲（左二）今出席捷運萬大線動土儀式，宣布將結合周邊各項開發案，使舊市區風華再現。(張立勳攝)

捷運萬大線今早舉行動土祈福典禮，正式宣示台北市段全線動工，預計2025年完工，台北市長柯文哲表示，市府積極推動都市更新，其中活化西區是重要項目，以萬大線為引擎，結合周邊各項開發案，使舊市區風華再現。

柯文哲說，北門為中心的「西區門戶計畫」今年6月完成，其餘工程也都陸續展開，包括台北圓環、大龍市場、環南市場等，第一果菜市場及魚市場改建今年底將開工，蘭州國宅也預計明年拆除。

他指出，不管市場改建或都更，最重要的是交通改善，尤以萬大線最為重要，但施工路線上有一定難度，會經過西藏路、南海路，最窄更只有16.5公尺，路愈窄工程就愈複雜，交維計畫困難度也很高。

柯文哲在第3次參加萬大線區段標動工時曾抱怨，沒必要分好幾次動土，不過，今天又參與動土典禮，被外界質疑是為挽救低民調增加曝光度，柯則解釋，因為是萬大線台北市境內最大的一個標案，總工程費高達100多億元，才答應捷運局的拜託，再度主持動工儀式。

他也說，應該不會再主持萬大線其他區段標的動工典禮，相信捷運局也不會隨便邀他出席動土，此話一出，讓在一旁的捷運局人員面露尷尬。

捷運局表示，萬大線分2期施作，第一期路線採地下興建，長9.5公里，包含北市段3.8公里、新北市段5.7公里，共設置9座車站及1座機廠；第二期工程路線長13.3公里，全在新北市，設13座車站，包含地下2座、高架11座。

(中時)