周錫瑋將參選？朱立倫：不必多談

新北市長朱立倫今日到永和保福宮，許多民眾爭相拍照。（葉書宏攝）

許多民眾爭相與朱立倫握手。（葉書宏攝）

朱立倫今日到永和保福宮參拜。（葉書宏攝）

前台北縣長周錫瑋首度於新北市舉辦畫展，被外界解讀將重返政壇，投入新北市長選戰。朱立倫今日出席市政行程也被詢及此事，他不正面回應，僅表示現最重要的是希望大家去看畫展，至於政治議題，他認為周目前不想去談，他也不必多談。

朱立倫今日上午出席永和保福宮「2017年新春迎好運擲筊慶元宵」活動，媒體詢及對周錫瑋可能參選看法。朱立倫表示，他有特別去土城參觀周錫瑋的畫展，稱讚周非常有藝術天份，雙方也有通電話、互道新年快樂。

「我想周縣長目前也不想談，我們就不必多談。」至於政治議題，朱立倫則未多談，僅表示最重要的就是希望大家能去參觀畫展。

(中時)