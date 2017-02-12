元宵寒冬送暖 暖警送物資給單親媽

汐止社后派出所警員昨天元宵佳節致贈愛心物資給單親媽媽，表現人民保母溫情。（李其樺翻攝）

元宵佳節寒流來襲，汐止社后地區一名徐姓女子丈夫多年前過世，且曾發生車禍造成左手截肢，生活經濟困苦；汐止警分局社后派出所警員謝明學、林中志得知後，昨天元宵節中午登門造訪，致贈愛心物資及生活用品給徐女，在寒冷天氣表現人民保母溫情。

(中時)