HBL北一女輸永仁 晉級得看別人臉色

我要評比

HBL女甲級8強賽今天最後1天賽程，戰況持續迷離撲朔，首場北一女以61比66輸永仁，北一女能否晉級4強，還得看稍晚南山和苗商之戰的結果。

105學年高中籃球聯賽（HBL）男女甲級8強賽最後1天賽程，在新莊、板橋兩地進行。

北一女中上半場取得43比27領先，第3節初，永仁高中主打內線並不順利，但許可微的打板三分球，幫助永仁縮小差距。

永仁接下來憑著半場陣地戰和防守逐步追回差距，吳瑋茹的壓哨球，助永仁以47比49進入第4節，永仁隨後扳平、超前，讓戰況再度膠著。

最後5分11秒，永仁的三分球拉開至54比49，接下來再靠罰球保持安全差距，最後2分鐘內，永仁連續在內線得手，最終以66比61獲勝。

另外3支已經晉級女甲4強的球隊為普門高中、永仁高中和滬江高中，最後1張將由北一女和南山相爭。1060212

(中央社)