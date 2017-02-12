學測成績16日公布 9時後可上網查

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學測成績單將於16日寄發，大考中心表示，當天上午9時起，考生可至大考中心網站或語音查詢成績，報名時有填手機號碼的考生，也會收到簡訊通知成績。

106學年學科能力測驗成績單將於16日寄發，大學入學考試中心表示，個別報名者，直接寄至考生通訊地址，集體報名者，由報名單位轉發考生，考生若在報名資料填手機號碼，大考中心當天也會發送簡訊，通知考生成績。

大考中心也會於16日公布各科級分與總級分人數百分比累計表，及各科頂標、前標、均標、後標、底標等5標，頂標為成績位於第88百分位數的考生級分，前標為位於第75百分位數的考生級分，均標為位於第50百分位數的級分，後標為位於第25百分位數的考生級分，底標為位於第12百分位數的考生級分。

大考中心表示，16日當天上午9時起，考生可至大考中心網站（ http://www.ceec.edu.tw）或以電話語音 （02-23643677）查詢成績；若考生對成績有疑義，17日到21日開放成績複查申請，每科作業費新台幣50元，複查結果通知書將於24日寄發。

學測成績可用來參加繁星推薦和個人申請管道，今年繁星推薦提供招生名額1萬7589個，個人申請提供招生名額5萬5954個，合計名額7萬3543個，2種入學管道的招生名額都是歷年最多，考生收到學測成績單後，就可開始準備大學繁星推薦和個人申請相關資料。

大學甄選入學委員會資料顯示，繁星推薦招生管道於3月1日到3月2日進行繳費、報名，3月7日公布第1類到第7類學群錄取名單及第8類學群（醫學系）第一階段篩選結果，3月24日到4月23日間進行繁星第8類第二階段指定項目甄試，各校於4月27日前公布繁星第8類錄取名單。

大學個人申請管道於3月8日到3月10日辦理報名，3月16日公布第一階段篩選結果，3月24日到4月23日進行第二階段指定項目甄試，各校於4月27日前公布錄取名單，5月2日到5月3日登記志願序，5月9日公布分發結果。1060212

(中央社)