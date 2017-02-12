拿到學測成績後 先推估落點看篩選倍率

學測成績將於16日公布，升學輔導專家推估，今年各科五標跟去年相似，考生可參考去年資料，找出大致的落點校系，並從篩選科目和倍率，找最有利的志願。

106學年學科能力測驗成績單將於16日寄發，大學入學考試中心當天也會公布各科級分與總級分人數百分比累計表，及各科頂標、前標、均標、後標、底標等5標，而學測成績可用來參加繁星推薦和個人申請管道。

升學輔導專家劉駿豪表示，考生應該先找出一些目標校系，等拿到學測成績後，進一步估算落點，等到甄選第一階段結果出爐，再根據通過篩選的校系，來設計第二階段指定項目甄試的備審資料。

至於如何推估落點，劉駿豪建議，考生可先參考105學年各校系的學測篩選通過分數，如台大門檻約67級分，清大、交大約64級分，政大約62級分，中正、中山、中央等「中字輩」大學約60級分，找到自己的大致落點，再翻簡章瞭解目標校系的「篩選科目和篩選倍率」，是否與自身優勢科目相符。

劉駿豪指出，今年各科五標估計跟去年差不多，唯一有變化的是社會科，不過申請入學較少校系會篩選社會科，關鍵應該還是數學科，今年很多社會組考生覺得數學科「不夠親切」，預期分數不會太好，可能影響爭取商管科系的意願，但在這樣預期心理下，選商管科系也可能反變成機會。

劉駿豪也提醒，學測報名人數逐年下降，也會影響各校系分數，觀察前兩年申請入學第一階段過關分數，就有部分熱門科系，隔一年掉了10幾級分，除了受學測人數降低影響，也可能該系前一年分數太高，反而造成隔年很多考生不敢報名，如果能仔細研究，也許會發現新機會。

「只看總級分來找校系，不一定準確」，劉駿豪建議，考生找到自己想念的領域後，可翻翻簡章，比較這些校系在105、106兩年申請入學的「篩選倍率」是否有改變，有改變就是機會，考生可依照自身各科成績狀況，找出最有優勢的校系。1060212

(中央社)