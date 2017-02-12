大陸隊打經典賽 美籍教練只盼有進步
世界棒球經典賽（WBC），大陸首輪將遭遇日本、古巴與澳洲，大陸隊的美籍總教練麥克雷倫（John McLaren）說，若能贏1場球很棒，能晉級那就太美妙了，但還是得務實點。
麥克雷倫接受WBC官方網頁專訪時表示，大陸隊努力求進步，若能在賽事中贏1場球那很棒，若首輪能出線那真是太難以置信，可是「我們必須實事求是」。
報導指出，美國人口僅約有3億2400萬，中國大陸約有14億人口，占全球人口20%，對於廣受美國民眾喜愛的運動項目特別是棒球，這是一塊未開發、潛力雄厚的市場。
麥克雷倫說，「我希望能讓中國大陸的民眾對棒球感興趣」，美職大聯盟的比賽實況透過網路串流在大陸放送，那裡的年輕孩子想看棒球，這是個極好的機會。
他表示，大家都知道來到東亞，台灣、日本、南韓的電視頻道隨時可收視棒球比賽，中國大陸以往沒有棒球比賽的轉播，因此中國大陸民眾可收視大聯盟的賽事，對中國大陸而言是別具意義。1060212
(中央社)
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